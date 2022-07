Kumulus Vape : en avance sur ses objectifs

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'établit à 24,8 millions d'euros, en progression de +51% par rapport aux 16,4 ME enregistrés sur la même période de l'année passée. Cette solide performance, entièrement organique, est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit sur une base de comparaison déjà exigeante, avec une croissance de près de 76% enregistrée au 1er semestre 2021.

Sur les 6 premiers mois, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape représente déjà près de 72% du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'année 2021, confirmant la solide trajectoire de performance de la société.

Avec un chiffre d'affaires représentant 75% de celui réalisé en 2021, l'activité BtoB (vente aux boutiques spécialisées) confirme, une fois encore, ses performances avec un chiffre d'affaires de 22,2 ME, en hausse de 57% par rapport au 1er semestre 2021. Le renforcement de la pénétration auprès des revendeurs sur l'ensemble du territoire, comme la digitalisation accrue de la plateforme logistique, sont au coeur de cette forte progression. Sur le marché BtoC (vente en ligne aux particuliers), l'activité a également été très dynamique avec un chiffre d'affaires de 2,6 ME, en progression de 13% par rapport au 1er semestre 2021.

Perspectives

A l'occasion de la publication de son activité du 1er trimestre, Kumulus Vape s'était fixé un objectif de chiffre d'affaires de 42 ME, déjà revu à la hausse une première fois par rapport aux 40 ME initialement annoncés pour l'année 2022. Avec ce 1er semestre réussi et parfaitement orienté, la société est désormais confiante dans sa capacité à dépasser cet objectif. Le cap des 45 ME de chiffre d'affaires est ainsi aujourd'hui fixé pour l'ensemble de l'exercice 2022, et ce malgré les incertitudes sur l'évolution des conditions économiques et sanitaires pour les prochains mois. Cette confiance est confortée par l'excellent niveau d'activité actuel et le niveau de commandes attendu pour sur la 2e partie de l'année.