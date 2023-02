Kumulus Vape : croissance plus forte que prévu

(Boursier.com) — Sur l'année 2022, Kumulus Vape affiche un chiffre d'affaires de près de 55,7 ME, en hausse de plus de 61% par rapport à l'exercice 2021, et ce malgré le contexte général dégradé.

Cette forte croissance, totalement organique, s'inscrit nettement au-delà de l'objectif des 40 ME de chiffre d'affaires annoncé il y a un an, à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires 2021, et pourtant déjà révisé à deux reprises, à 42 ME au mois de mai puis à 45 ME en juillet 2022.

Grâce à cette nouvelle performance, portée par un second semestre historique, la société démontre une fois de plus la pertinence de sa stratégie de conquête commerciale sur ses deux marchés. L'activité BtoB illustre particulièrement cette excellente dynamique avec un chiffre d'affaires à 50,2 ME, en progression de +69,6 % par rapport à 2021.

Après avoir enregistré une croissance moyenne annuelle de 79% depuis 2017, Kumulus Vape prévoit un nouvel exercice de croissance pour 2023. Portée par l'excellente orientation du début de l'année, la Société entend ainsi franchir un nouveau cap et annonce un objectif de 63 ME pour 2023.