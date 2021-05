Kumulus Vape : chiffre d'affaires trimestriel quasi doublé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'établit à 8,4 ME, en progression de 95% par rapport à la même période de l'an passé. Cette forte croissance est totalement organique. Sur ce seul trimestre, le chiffre d'affaires réalisé représente déjà 37% de l'activité totale de l'année 2020, et 80% de celle réalisée en 2019.

Le marché BtoB (vente aux boutiques spécialisées) a été le moteur de cette progression avec un chiffre d'affaires à 7,2 ME, doublé par rapport au premier trimestre 2019.

Sur l'activité de vente en ligne aux particuliers (B to C), la dynamique a également été excellente avec un chiffre d'affaires de 1,1 ME (vs 0,7 ME au premier trimestre 2020), en hausse de 57%.