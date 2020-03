Kumulus Vape : au palmarès des "Champions européens de la Croissance" du FT

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kumulus Vape fait son entrée dans le 4e classement annuel des "Champions européens de la Croissance" établi par le Financial Times, en partenariat avec Statista. L'entreprise se classe directement à la 254e place de ce palmarès distinguant les 1.000 entreprises ayant réalisé les plus fortes croissances d'activité sur la période 2015-2018. Cette nouvelle distinction est un encouragement à poursuivre avec nos équipes la stratégie offensive qui nous a permis de nous imposer en moins de huit ans parmi les premiers acteurs de la vape. Cette réussite est aussi le fruit d'un engagement constant dans la lutte contre le tabac et la promotion de notre filière. L'aventure ne fait que commencer avec de nouveaux défis à relever en France et à l'International , déclare Rémi Baert, PDG et fondateur de Kumulus Vape.

Rappelons que déjà en février, Les Echos Week-End distinguait sur les mêmes critères les 500 champions de la croissance français. Avec une progression de plus de 646% du chiffre d'affaires sur la période 2015-2018, Kumulus Vape se classait ainsi en 37e position au niveau national, tous secteurs confondus, et 3e en région Auvergne Rhône-Alpes.