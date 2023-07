Kumulus Vape acquiert Cigaverte

(Boursier.com) — Kumulus Vape annonce l'acquisition de l'intégralité du capital de l'entreprise Cigaverte, l'un des pionniers historiques du marché français du vapotage.

Cet accord représente le commencement d'une nouvelle ère pour Cigaverte et s'inscrit dans la stratégie de croissance de Kumulus Vape qui renforce son réseau de distribution.

Cette acquisition de la société Delia diffusion, qui gère le réseau de boutiques spécialisées Cigaverte, est principalement financée par emprunt. Elle porte le nombre de boutiques détenues par Kumulus Vape à 58, incluant désormais 16 succursales et 42 franchises. Ce réseau élargi, présent dans près d'un tiers des départements français, consolide la présence de Kumulus Vape sur le territoire national et offre à ses clients un éventail de services toujours plus vaste.

Le chiffre d'affaires du réseau Cigaverte s'élevait au 30 septembre 2022 (date de clôture de son exercice comptable) à 7,8 millions d'euros.

Renforcement des effectifs

Afin de piloter son réseau et d'en favoriser le développement, Kumulus Vape annonce dans le même temps le recrutement de Lionel Hugues en qualité de Directeur exécutif des opérations. Pur produit de la grande distribution et lui-même entrepreneur dans le domaine du vapotage, Lionel Hugues a notamment occupé des postes clés de responsable de réseau chez LIDL France ou de store manager pour APPLE à Londres, Birmingham ou Lyon. Il aura entre autres charges celle d'insuffler une nouvelle dynamique ambitieuse à la franchise Cigaverte.

"L'intégration de Cigaverte constitue une étape majeure pour Kumulus Vape, qui devient l'une des entreprises du marché du vapotage dotées du plus grand nombre de boutiques physiques. Avec l'arrivée de Lionel Hugues et son expertise, nous entamons le travail avec confiance et ambition. Je sais que sa direction apportera une croissance dynamique à notre réseau", commente Rémi Baert, PDG et Fondateur de Kumulus Vape.