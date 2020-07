Kumulus Vape : 96% de croissance des ventes sur le semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre 2020, Kumulus Vape réalise un chiffre d'affaires de près de 9,3 millions d'euros, en progression de 96% par rapport au montant de 4,7 ME enregistré au 1er semestre 2019. Cette performance, totalement organique, est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire.

Kumulus Vape rappelle avoir réalisé une croissance de son chiffre d'affaires de 63% en 2019.

L'accélération attendue est au rendez-vous et devrait se confirmer sur la seconde partie de l'année. Kumulus Vape anticipe un semestre également record en terme de résultats.

Dans ce contexte, Kumulus Vape est confiant dans sa capacité à dépasser le cap des 20 ME de chiffre d'affaires soit une progression supérieure à 88% au minimum. L'atteinte de ce chiffre d'affaires permettrait de dépasser très significativement l'objectif de 15 ME qui avait été fixé à l'occasion de l'Introduction en Bourse réalisée en mai 2019.

Cette confiance est confortée par le renforcement de l'organisation opéré au cours des derniers mois sur les fonctions logistiques, digitales et commerciales afin d'accompagner ce développement rapide et de saisir toutes les opportunités du marché.