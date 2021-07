Kumulus Vape : 76% de croissance organique au 1er semestre

Kumulus Vape : 76% de croissance organique au 1er semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kumulus Vape réalise au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires de 16,4 millions d'euros, en progression de +76% par rapport à la même période de 2020. Cette progression, totalement organique, est d'autant plus remarquable qu'elle intègre une base de comparaison exigeante. Ainsi, pour rappel, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 affichait déjà une croissance de 96%.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires réalisé représente déjà près de 73% de l'activité totale de l'année 2020, illustrant le changement de dimension opéré par l'entreprise. Cette excellente performance est portée tant auprès de la clientèle professionnelle que des particuliers.

Le chiffre d'affaires réalisé auprès des professionnels (BtoB) progresse de 88% à 14,1 ME. L'activité de vente en ligne aux particuliers (BtoC) affiche une hausse de 37,5% à 2,3 ME.

Perspectives

Kumulus Vape entend dépasser l'objectif de 30 ME de chiffre d'affaires initialement attendu pour l'année et communiqué en mai. Désormais, la société est confiante dans sa capacité à dégager sur l'exercice un chiffre d'affaires de 32 ME, à comparer aux 22,5 ME réalisés en 2020.

Au-delà de ces solides perspectives de croissance organique et fort d'une situation financière solide, Kumulus Vape restera également attentif aux opportunités de croissance externe qui lui permettraient de renforcer son ancrage désormais établi aux premiers rangs des acteurs de la vape.