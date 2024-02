Kumulus Vape : 60 millions d'euros de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Kumulus Vape affiche pour l'année 2023 un chiffre d'affaires de 60,01 ME hors filiales, soit une hausse de 7,8% par rapport à l'exercice 2022. Cette croissance, totalement organique, est conforme à l'objectif révisé au mois de novembre dernier. Le groupe prévoit un nouvel exercice de croissance pour 2024, et ce malgré le contexte national fortement dégradé qui marque le début de l'année. En données consolidées, il entend ainsi franchir un nouveau cap et annonce un objectif de chiffre d'affaires de 70 ME. Au cours des prochains mois, Kumulus Vape devrait pouvoir compter sur le renforcement de ses partenariats de distribution, sur la transformation de son réseau physique et sur le développement de ses 11 marques propres pour accroître ses parts de marché, commente le groupe.