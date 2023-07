Kumulus Vape : 19% de croissance organique au 1er semestre

(Boursier.com) — Kumulus Vape affiche une croissance significative de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2023. Il est en hausse de +19% par rapport à la même période de l'année précédente, à 29,5 millions d'euros. Cette croissance est totalement organique.

Le segment BtoB continue de démontrer une robustesse exceptionnelle, générant un chiffre d'affaires de 26,9 ME, soit une augmentation de +21% par rapport au 1er semestre de 2022. L'activité BtoB représente désormais légèrement plus de 91% du chiffre d'affaires global de Kumulus Vape. Cette croissance est notamment portée par le renforcement continu des partenariats avec les dirigeants des boutiques spécialisées, ainsi que par la franche progression et la multiplication des marques propres de Kumulus Vape.

Le chiffre d'affaires du segment BtoC s'élève à 2,5 ME pour le 1er semestre 2023, soulignant sa solidité malgré un environnement de marché toujours plus compétitif.

Kumulus Vape confirme son ambitieux objectif de 63 ME de chiffre d'affaires annuel.