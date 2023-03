Kuehne+Nagel : des résultats "exceptionnellement élevés"

(Boursier.com) — Kuehne +Nagel a terminé l'exercice 2022 sur des résultats exceptionnellement élevés. Le chiffre d'affaires net du groupe a augmenté de 20% à 39,4 milliards de francs suisses, l'EBIT de 28% à 3,8 milliards de francs suisses et le bénéfice net de 30% à 2,8 milliards de francs suisses.

Le taux de conversion, qui décrit le rapport entre l'EBIT et le bénéfice brut du groupe, est de 33,9%. Toutes les unités commerciales ont contribué de manière significative à cette réussite. En raison du ralentissement économique général, le résultat du quatrième trimestre 2022 a été plus faible que celui du reste de l'année.

Selon les analyses actuelles, l'environnement macroéconomique restera difficile en 2023 en raison des développements géopolitiques et de l'inflation. Cependant, nous nous attendons à ce que la tendance positive de la croissance et des bénéfices, qui se poursuit depuis de nombreuses années, se poursuive cette année, en excluant toutefois les volumes et les résultats exceptionnels des exercices 2021 et 2022, qui résultaient d'une situation économique spéciale liée au Covid-19.

Stefan Paul, PDG de Kuehne+Nagel International AG, a déclaré : "L'exercice 2022 a été exceptionnel pour Kuehne+Nagel à bien des égards - une année excellente sur le plan financier, mais aussi de défis pour nous et nos clients. Grâce à la dédication de nos employés, nous avons pu continuer à fournir à nos clients du monde entier des services logistiques d'excellence.

Le moment est venu de lancer notre nouvelle feuille de route stratégique pour 2026 et d'assurer la réussite et la durabilité de Kuehne+Nagel en mettant l'accent sur la qualité, la satisfaction des clients et la motivation des employés."