Kroger : prévisions solides à Wall Street

(Boursier.com) — Kroger , la chaîne américaine de distribution, table pour l'exercice fiscal 2024 juste entamé sur un bénéfice ajusté par action allant de 4,30 à 4,50$, à comparer à un consensus de marché de 4,28$. Sur le quatrième trimestre fiscal 2023 qui vient de se terminer, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 1,34$, à comparer à un consensus de 1,12$ et à un niveau de 1,14$ un an avant. Les revenus ont été de 37,1 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient en moyenne un niveau de 36,7 milliards de dollars. Les ventes à comparable hors essence sur le prochaine exercice sont anticipées en modeste hausse de 0,25 à 1,75%. Le free cash flow ajusté est attendu entre 2,5 et 2,7 milliards de dollars.