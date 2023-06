Kroger maintient le cap

(Boursier.com) — Kroger , le groupe américain de grande distribution, a publié aujourd'hui ses résultats du premier trimestre 2023 et a réaffirmé ses prévisions 2023 de ventes 'identiques' hors carburant et de bénéfice ajusté par action. Le groupe a informé les investisseurs de la manière dont son plan 'Leading with Fresh and Accelerating with Digital' continuait de le positionner pour "une croissance durable à long terme". Pour le premier trimestre, les ventes à comparable hors carburant ont augmenté de 3,5% avec une croissance sous-jacente de 5%. Les ventes totales de la société se sont élevées à 45,2 milliards de dollars au premier trimestre, contre 44,6 milliards de dollars pour la même période l'an dernier. Le bénéfice d'exploitation a été de 1,47 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,51$, contre 1,45$ pour la période correspondante, l'an dernier. Le consensus était de 1,46$ de bpa ajusté et 45,2 milliards de revenus.