Kroger et Albertsons donneront naissance à un nouveau géant américain de la distribution

(Boursier.com) — Kroger et Albertsons, deux des plus grandes chaînes américaines de distribution, ont confirmé ce jour leur intention de fusionner et de donner naissance à un nouveau leader des supermarchés. Les deux groupes font donc état d'un accord définitif de fusion. Les actionnaires d'Albertsons recevront une considération totale de 34,1$ par titre, impliquant une valeur totale d'entreprise de 24,6 milliards de dollars, en tenant compte de la dette de 4,7 milliards de dollars du groupe. Dans le cadre de cette opération, Albertsons va distribuer un dividende exceptionnel en cash allant jusqu'à 4 milliards de dollars, ce qui représenterait 6,85$ par action Albertsons. Le dividende sera payable le 7 novembre aux actionnaires enregistrés à la clôture du 24 octobre. Le prix d'acquisition total d'Albertsons représente par ailleurs une prime de 32,8% environ sur le cours non encore affecté par les rumeurs du 12 octobre.

Ensemble, Albertsons et Kroger gèrent près de 5 000 magasins, 66 centres de distribution, 52 usines, 3 972 pharmacies et 2 015 points de distribution de carburant. Kroger s'est engagé auprès des agences de notation et est fortement attaché à une notation de crédit de qualité investissement. Kroger a déjà suspendu son programme de rachat d'actions pour donner la priorité au désendettement après la fusion afin d'atteindre son objectif de levier net de 2,5x l'EBITDA au cours des 18 à 24 premiers mois suivant la clôture. Après la clôture de la transaction, Rodney McMullen continuera d'exercer les fonctions de président-directeur général et Gary Millerchip continuera d'exercer les fonctions de directeur financier de la société fusionnée.