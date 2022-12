Kroger dope ses prévisions

(Boursier.com) — Kroger , le groupe américain de grande distribution, relève sa guidance annuelle à l'issue du troisième trimestre fiscal. Sur le trimestre clos, la croissance à périmètre identique et hors essence a été de 6,9%, le bénéfice opérationnel a atteint 841 millions de dollars et le bénéfice opérationnel ajusté s'est établi à 1,09 milliard. Le bénéfice par action a été de 55 cents. Le bpa ajusté est ressorti à 88 cents. Les ventes trimestrielles totales ont atteint 34,2 milliards de dollars, contre 31,9 milliards pour la période comparable de l'an dernier. Le consensus était de 82 cents de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 33,9 milliards de revenus. La chaîne de supermarchés, qui est sur le point de racheter son rival américain Albertsons Cos pour 25 milliards de dollars, table désormais sur une croissance à comparable allant de 5,1 à 5,3% pour l'exercice. Le bpa annuel est anticipé entre 4,05 et 4,15$, contre 3,95-4,05$ auparavant.