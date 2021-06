Kroger dope ses prévisions

(Boursier.com) — Kroger , le groupe américain de grande distribution, a rehaussé ses estimations annuelles et dévoilé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice net de 140 millions de dollars et 18 cents par action, contre 1,21 milliard de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,19$, contre 1,22$ un an avant et 1,01$ de consensus FactSet. Les ventes ont totalisé 41,3 milliards de dollars, contre 41,5 milliards un an plus tôt et 39,9 milliards de consensus. Les revenus digitaux se sont améliorés de 16%.