Kroger corrige, malgré des comptes solides

(Boursier.com) — Kroger , le groupe américain de grande distribution, a publié des résultats supérieurs aux attentes de marché et relevé ses estimations, ce qui n'empêche pas le cours de décliner fortement avant bourse à Wall Street. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice net de 664 millions de dollars et 90 cents par titre, contre 140 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,45$, contre un consensus FactSet de 1,29$. Les revenus ont atteint 44,6 milliards de dollars, contre 41,3 milliards un an plus tôt et 44,2 milliards de consensus. Les ventes à comparable se sont appréciées de 4,1% hors essence, en ligne avec les attentes de marché. Le groupe, relevant ses prévisions, table sur une croissance des ventes 'identiques' hors carburant de 2,5 à 3,5%, pour un bpa ajusté de l'ordre de 3,85 à 3,95$. Le consensus FactSet était d'une croissance à comparable de 3,2% et de 3,84$ de bpa ajusté.