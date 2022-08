Krispy Kreme prend une beigne à Wall Street

(Boursier.com) — Krispy Kreme, la chaîne américaine de restauration spécialiste du donut, plonge avant bourse à Wall Street, alors que les ventes et profits trimestriels ont raté le consensus. Pour le deuxième trimestre fiscal, le groupe de Caroline du Nord a affiché des revenus en croissance de 7,5%, avec une expansion organique de 8,9%. Le groupe tente de calmer les marchés en ajoutant qu'à ce stade du troisième trimestre, les revenus ont grimpé de 8% avec une croissance organique de 10%. Sur le trimestre clos début juillet, les revenus ont été de 375 millions de dollars, ce qui traduit tout de même une augmentation de 50% en deux ans. La perte nette du trimestre clos, en GAAP, a été de 2,4 millions de dollars, contre 15 millions de dollars de déficit un an plus tôt. Le bénéfice ajusté dilué trimestriel par action a été de 8 cents, contre 13 cents un an avant, du fait, explique le groupe, de la dilution consécutive à l'introduction en bourse. L'Ebitda ajusté trimestriel a été de 47,4 millions.

Le groupe table, pour l'exercice, sur des revenus allant de 1,49 à 1,52 milliard de dollars, une croissance organique de 10 à 12%, un Ebitda ajusté de 189 à 195 millions, et un bpa ajusté de 29 à 32 cents.