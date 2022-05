Krispy Kreme : le roi du donut grimpe à Wall Street

(Boursier.com) — Krispy Kreme tente un sursaut avant bourse à Wall Street ce mercredi, alors que ses profits et revenus du trimestre clos ont dépassé les attentes de marché. Pour le premier trimestre fiscal, clos début avril, le groupe a réalisé des revenus en progression de 16% en glissement annuel à 373 millions de dollars, avec une croissance organique de 15% et une forte expansion des trois segments. Le bénéfice net consolidé a représenté 6,5 millions de dollars, contre un léger déficit un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 8 cents, contre 11 cents un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a grimpé de 5,4% à 48,9 millions de dollars, avec des marges accrues en Amérique du Nord.