Krief Group : un nouveau nom pour une nouvelle ère

(Boursier.com) — Krief Group se rebaptise WELL.. Après avoir oeuvré pendant près de 60 ans dans le Business Development, Krief Group marque l'évolution de son activité vers l'investissement en changeant de nom. La société devient WELL avec un nouveau site qui montre tous ses atouts et la force de sa stratégie (www.wellinvestcorp.com).

Ce changement de nom clôt un cycle et ouvre une nouvelle ère dont l'objectif est de mener des prises de participation en puisant ses convictions d'investissement de son expérience.

Le groupe va dorénavant concentrer ses investissements vers des sociétés à fort potentiel de développement mondial et dont le secteur d'activité a pu être affecté par les crises successives.

Cette année sera donc pour WELL l'occasion de finaliser des opérations de croissance externe, et d'évoluer en terme de compartiment de marché afin de capter efficacement de nouveaux investisseurs en même temps que la visibilité et la liquidité boursière se développent.