Kraft Heinz : plus fort que l'inflation ?

(Boursier.com) — Kraft Heinz a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 733 millions de dollars soit 59 cents par titre, contre 597 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 65 cents, contre 58 cents de consensus FactSet. Le groupe alimentaire américain a réalisé des revenus trimestriels de 6,32 milliards de dollars, contre 6,44 milliards un an avant et 6,04 milliards de revenus. Le groupe anticipe des revenus stables en organique sur l'année 2021, après une année 2020 exceptionnellement forte. La guidance d'Ebitda ajusté est quant à elle révisée en hausse, à "au moins 6,2 milliards de dollars", grâce notamment aux efforts de la compagnie pour gérer les pressions inflationnistes, alors qu'elle continue à investir pour le long terme.