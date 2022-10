Kraft Heinz dépasse les attentes

(Boursier.com) — Kraft Heinz, le groupe alimentaire américain, a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 6,5 milliards de dollars, en croissance de 3% malgré un impact négatif de 6,4% des changements de périmètre et 2,3% d'impact des effets de change. La croissance organique atteint 11,6%. Le bénéfice net décline de 41% en glissement annuel à 435 millions de dollars, avec des dépréciations et une baisse de l'Ebitda ajusté (-5% à 1,4 milliard). Le bénéfice ajusté dilué par action ressort à 63 cents, en repli de 3%. Le consensus se situait à 56 cents de bénéfice ajusté par action pour 6,27 milliards de dollars de revenus. Le groupe relève le bas de fourchette de sa guidance annuelle d'Ebitda ajusté (5,9 à 6 milliards de dollars). La croissance organique annuelle est attendue entre 6 et 9%.