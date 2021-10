Korian : VE salue les engagements ESG

(Boursier.com) — Korian salue le rapport publié début octobre par l'agence de notation extra-financière Vigeo-Eiris (VE), filiale de Moody's Corporation, qui classe le Groupe à la première place parmi les 47 entreprises du secteur "Equipements et services de soins et santé".

La note globale attribuée par l'agence VE est de 57/100, qualifiée de robuste, en hausse de près de 20 points par rapport à 2020 (38/100). Dans le détail, la note Environnement s'établit à 57 (vs 32 en 2020), la note sociale à 53/100 (vs 36/100 en 2020) et la note Gouvernance à 62 (vs 42 en 2020), bien au-dessus de la performance moyenne du secteur.

"La hausse très significative de la notation de Vigeo-Eiris liée à notre performance ESG, traduit les progrès enregistrés en matière de qualité, d'éthique, d'engagements sociaux et d'impacts environnementaux. Et cela grâce aux initiatives collectives et aux indicateurs de suivi mis en place depuis plusieurs années", souligne Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian. "Elle traduit également une organisation solide en termes de gouvernance et une transparence reconnue dans notre dialogue avec nos différentes parties prenantes".