Korian va créer son centre de formation en 2020

(Boursier.com) — En 2019, le Groupe Korian a recruté plus de 11.000 salariés permanents, compte tenu de sa dynamique de croissance et du renforcement des structures opérationnelles dans ses réseaux. Il table sur plus de 12.000 recrutements de collaborateurs permanents en 2020, portant ainsi à 2.500 le nombre d'emplois nets créés sur la période 2019-2020.

Le Groupe a consenti des efforts de formation significatifs. En moyenne, les salariés ont bénéficié de plus de 15 heures de formation au cours de l'année, tandis que plus de 4% des collaborateurs étaient engagés dans des parcours qualifiants, soit une hausse de 20 % concentrée en France et en Allemagne.

De nouveaux centres de formation des apprentis ont été lancés en France et en Allemagne, notamment pour les métiers de la cuisine et le personnel soignant.

En 2020, Korian créera en France son propre centre de formation dédié aux métiers du soin et lancera en mai son 'learning hub' à Lyon en partenariat avec des acteurs de renom, pour produire les contenus de formation digitaux adaptés aux métiers du Grand Age et de la fragilité et faciliter la mise en situation des alternants.

Le Groupe a développé, en partenariat avec le groupe de formation des cadres IFGExecutive Education, un programme de formation exclusif à l'échelle européenne pour ses directeurs de site Le déploiement de ce programme certifiant d'une durée de 3 ans s'engage à l'échelle du Groupe en 2020.