Korian : une multiplication par 4 du réseau Petits-fils depuis 2018

(Boursier.com) — Korian annonce l'ouverture prochaine de la 250ème agence de son réseau d'aide à domicile en France Petits-fils, soit une multiplication par plus de 4 de son réseau depuis l'acquisition de Petits-fils en 2018.

"Le développement du réseau d'agences dépasse d'ores et déjà fortement les objectifs du Groupe annoncés lors du Capital Markets Day de septembre 2019, de 200 agences ouvertes en 2023", se félicite le groupe.

Au niveau européen, Korian dispose de plus de 330 agences d'aide à domicile, lui permettant d'offrir aux personnes âgées et/ou fragiles des solutions pour le maintien ou le retour à domicile quand cela est adapté.

"Avec une progression de 20% du nombre de personnes de plus de 65 ans attendue en Europe d'ici 2030, et une volonté claire de la majorité des personnes âgées de privilégier le maintien à domicile quand cela est possible, la demande pour ce type de services est en forte croissance de manière durable", explique encore Korian.

Pour répondre à l'évolution des besoins des personnes âgées et/ou fragiles vers plus de maintien à domicile, Korian développe également, au sein de ses activités Santé, ses capacités de prises en charge ambulatoires, qui sont passées de 60 000 sessions par mois en 2020 à plus de 100 000 en 2022.