Korian : un sursaut très timide après la chute

(Boursier.com) — Korian reprend très timidement 0,3% à 7,7 euros au lendemain d'un plongeon historique. Plusieurs analystes ont revu leur copie à la suite de ce décrochage et des guidances pour l'exercice en cours. Oddo BHF a par exemple réduit sa cible de 14 à 9 euros tout en conservant son avis 'neutre'. La configuration de ce début d'année apparaît encore chargée d'éléments contraires. Compte tenu du profil 2023 de marge et de cash, le broker pense que le timing ne sera pas opportun avant fin 2023. Au-delà, 2024 devrait présenter un profil plus favorable en termes de marge et cash-flow. Korian présentera son nouveau projet Corporate (leviers de centralisation : immobilier, pratique médicale et formation, Qualité, et Systèmes d'Information) et sa prochaine Road Map ESG (objectifs quantifiés, statut d'entreprise à mission...), le 31 mars prochain.

AlphaValue a pour sa part dégradé le titre à 'accumuler' et coupé son objectif de 15,1 à 8,43 euros. Sur 2023-2024, le courtier a abaissé ses estimations d'EBITDA de 7% et 9%, respectivement, pour tenir compte des prévisions actualisées et d'une combinaison de perspectives moins prometteuses résultant de la révision par l'industrie française des normes de soins aux personnes âgées et d'un mix d'activités changeant afin de s'adapter aux conditions de marché post-scandale (ndlr : Orpea).