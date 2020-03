Korian : succès de l'émission d'OCEANEs

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian annonce le succès du placement de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2027 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros. Le produit net de l'émission a pour objet de financer les besoins généraux et la croissance, incluant des investissements immobiliers et des acquisitions, y compris le refinancement des acquisitions réalisées au cours du premier trimestre. Les obligations seront émises au pair et leur valeur nominale unitaire a été fixée à 61,53 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 55% par rapport au cours de référence de l'action. Les porteurs d'obligations disposeront d'un droit à l'attribution/échange d'actions nouvelles et/ou existantes de Korian, à raison d'un ratio de conversion/échange initial d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 6 mars. A compter de la date d'émission et jusqu'à leur date de maturité, les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,875%, payable annuellement à terme échu le 6 mars de chaque année.

A moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 6 mars 2027 (date de maturité) ou le jour suivant si cette date n'est pas un jour ouvré.