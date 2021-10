Korian : succès d'une émission obligataire 'sociale'

(Boursier.com) — Korian a pricé avec succès une obligation sociale d'un montant nominal total de 300 ME d'une maturité de 7 ans et d'un coupon fixe de 2,250%. Cette opération inaugurale marque l'entrée réussie de Korian sur le marché des obligations publiques en euro, avec un carnet d'ordres de qualité et bien diversifié provenant de plus de 70 investisseurs institutionnels. Après le succès de son placement privé lié au développement durable de 230 ME lancé en 2020 et de son obligation verte hybride de 200 M£ valorisée en début d'année, cette obligation sociale inaugurale est un nouveau témoignage de la stratégie ESG ambitieuse du Groupe et de la confiance des investisseurs dans le profil de crédit de Korian.