Korian : soutenu après les annonces

Korian : soutenu après les annonces









Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian progresse de 0,3% à 31,50 euros ce mercredi, alors que le groupe a généré au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 1,01 milliard d'euros, soit une hausse de 8,1% par rapport à la même période en 2020. Korian rappelle que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 n'avait été que très marginalement impacté par la pandémie.

La dynamique de croissance est principalement portée par la bonne contribution des acquisitions réalisées en 2020 et début 2021, avec une très bonne performance d'Inicea, acteur spécialisé dans la Santé mentale, acquis en décembre 2020, ainsi que des autres activités médicales acquises en Italie et en France, des développements réalisés aux Pays-Bas et l'acquisition de Berkley Care Group au Royaume-Uni.

Korian précise que la croissance organique, de 1,4%, est alimentée par la bonne performance du réseau médico-social allemand, qui tire les bénéfices du positionnement et des développements de capacités effectués au cours des deux dernières années, et de l'évolution favorable du " care mix ". Par ailleurs, les activités médicales en France et en Italie, portées par la dynamique de spécialisation et une progression de la capacité ambulatoire installée, sont en croissance de 8%.

Le groupe anticipe un chiffre d'affaires en hausse de plus de 9% pour l'année 2021, en ligne avec l'objectif de chiffre d'affaires 2022 supérieur à 4,5 milliards d'euros.

"Les mécanismes compensatoires en discussions dans différents pays laisseront une nouvelle fois place à quelques incertitudes dans l'exercice de prévisions... S'il ne donne pas de guidance de marge, le management se veut néanmoins confiant dans sa capacité à redresser sa profitabilité sur l'exercice" commente Portzamparc qui vise un cours de 35 euros avec un avis à "renforcer".