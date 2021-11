Korian se mobilise pour lutter contre les violences faites aux femmes

(Boursier.com) — Le 25 novembre 2021 débutera la campagne Orange The World, 16 jours d'action contre les violences faites aux femmes à travers le monde, campagne portée par ONU depuis 1991. Doublement sensible à cette cause, en tant qu'entreprise de soin et en tant qu'entreprise employant près de 50.000 femmes à travers l'Europe, Korian s'associe au Comité ONU Femmes France, pour relayer cette campagne internationale. Son ambition : inciter tous les acteurs et actrices de la société civile à passer à l'action et à trouver les solutions pour prévenir et mettre fin à ces violences.

Les directeurs d'établissement Korian ont participé, dans le cadre de leur programme de formation européen S.keys, à un concours qui a permis une levée de fonds de 12.196 euros, remis à ONU Femmes, le 15 novembre 2021, pour contribuer à soutenir les Women Empowerment Principles (WEP), dont Korian a signé les principes en 2020.

Sous l'impulsion du Korian Women's Club, cette campagne de sensibilisation sera relayée dans tous les établissements du Groupe à travers l'Europe, afin de créer un climat de bienveillance et d'écoute propice à la prise de parole des victimes et permettant de donner des clés pour les accompagner. Chaque collaborateur, qui portera symboliquement le jour du lancement de la campagne un masque orange, est invité à être l'ambassadeur de cette cause auprès de ses collègues, des patients, résidents, de leurs proches.

Diverses opérations spécifiques seront organisées.