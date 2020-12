Korian se développe aux Pays-Bas en s'associant à Aedifica

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Le groupe Korian a conclu un partenariat de développement avec Aedifica, leader européen de l'immobilier de santé. Ce partenariat prend la forme d'une co-entreprise détenue à parts égales par les deux partenaires, qui investira dans le développement de projets immobiliers neufs aux Pays-Bas.

Ces établissements, qui seront opérés par Korian, sont destinés à l'accueil et aux soins de personnes fragiles et âgées. Korian exploite déjà à ce jour 36 villas, appartements thérapeutiques et cliniques aux Pays-Bas, et mettra en service 9 établissements supplémentaires d'ici 2021, soit une capacité totale de 1.300 lits.

Parmi les nouveaux établissements en construction, 3 sont portées par la co-entreprise, la première de ce type créée avec Aedifica. Korian prévoit d'annoncer des projets supplémentaires dans les prochaines semaines. A terme, ce partenariat vise à développer un portefeuille d'actifs d'environ 75 millions d'euros dont une partie significative devrait être sécurisée rapidement en 2021.

Aedifica est un partenaire historique de Korian, en Belgique où il est propriétaire des murs de 28 des 120 établissements gérés par Korian, ainsi qu'aux Pays-Bas, où il détient 10 établissements opérés par Korian.