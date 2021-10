Korian : sans réaction

(Boursier.com) — Korian varie peu sur les 29 euros ce vendredi, alors qu'au troisième trimestre, le groupe a réalisé 1.082,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 12,6%, dont 6,6% organique. Korian explique que le segment des Soins de longue durée est en progression de 9,9% sur le trimestre, dont 7,7% de croissance organique, grâce à l'amélioration continue des taux d'occupation dans tous les pays, à la bonne tenue des prix et au rebasage des tarifs et contributions publiques.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3.189,7 millions d'euros, en hausse de 12,4% dont 6,5% en organique.

Concernant la Covid-19, seuls 11 établissements avec 4 ou plus de cas positifs étaient recensés sur l'ensemble du réseau compte tenu notamment d'une couverture vaccinale très élevée (taux moyen de 94% pour les résidents et de 92% pour l'ensemble du personnel) et du maintien des mesures de prévention. Au 25 octobre, 34% des résidents du Groupe avaient déjà reçu une troisième injection. Concernant la grippe saisonnière, la campagne de vaccination a commencé en France et sera lancée dans la plupart des pays du Groupe d'ici la fin du mois.

Portzamparc apprécie cette nouvelle publication de "bonne facture"..."Si le redressement en Ehpad se poursuit, nous comprenons que le secteur médical est normalisé depuis mi-septembre. Le groupe confirme sa guidance de CA 2021 à plus de 10% et de marge d'EBITDA IFRS 16 à plus de 22,2%. Suite à la récente baisse du titre, nous relevons notre recommandation de 'Renforcer' à 'Acheter' avec un objectif maintenu à 35 euros" conclut l'analyste.