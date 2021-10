Korian salue l'avis du comité éthique de France Télévision

(Boursier.com) — Le groupe Korian prend note avec satisfaction de l'avis en date du 9 juin 2021, rendu public le 30 septembre 2021, par le Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes de France Télévisions au sujet du magazine "Pièces à Conviction" intitulé "Que se passe-t-il vraiment dans les EHPAD ?" diffusé le 18 novembre 2020 sur France 3.

Au terme d'une analyse approfondie et contradictoire, "il est apparu au Comité que le sujet de ce Pièces à conviction - décrire le plus objectivement et le plus factuellement possible ce qui s'est vraiment passé dans les EHPAD - n'était pas traité de la même façon selon que les faits se déroulaient dans des établissements associatifs, publics ou privés".

De plus, le Comité d'éthique a jugé "discutables" certains reproches adressés au groupe Korian : "par exemple, sur le reproche fait au Groupe Korian de ne pas communiquer sur le chiffre des décès, il apparait que la PDG du Groupe l'a fait dès le 10 avril 2020 dans le cadre d'une interview".

Il relève que, dans ces conditions, "la présentation de la situation d'établissements du Groupe Korian peut apparaitre particulièrement à charge, sans que l'on soit véritablement en mesure de déterminer si leur organisation méritait qu'ils soient singularisés de la sorte".