Korian s'offre l'Italien Gruppo Sage

(Boursier.com) — Korian poursuit sa stratégie d'acquisition ciblée (bolt-on) pour renforcer ses réseaux de soins en Toscane, dans le Latium et dans le Piémont et annonce la constitution d'une ligne d'activité dédiée à la santé mentale. Korian Italie a fait en août l'acquisition de Gruppo Sage, acteur régional spécialisé dans la santé mentale. Gruppo Sage exploite dans le Latium 9 établissements, tous certifiés ISO 9001 et situés à Rome et Viterbe, pour une capacité totale de 568 lits dont 254 dédiés à la prise en charge de pathologies psychiatriques. Korian Italie acquiert également les murs de 6 des établissements. Gruppo Sage, qui bénéficie d'une excellente réputation, est le premier acteur privé en santé mentale dans la région du Latium et collabore étroitement avec les principaux hôpitaux publics de la région.

Le chiffre d'affaires, de 22,5 millions d'euros en 2019, devrait continuer à progresser d'au moins 10% d'ici 2023 grâce à l'ouverture de lits supplémentaires pour couvrir les besoins du territoire en matière de santé mentale. Les 9 établissements nouvellement acquis fonctionneront par ailleurs en étroite synergie avec les centres de consultation et de diagnostic et les établissements de soins de longue durée qu'exploite déjà le Groupe Korian dans la région de Rome. Grâce à cette acquisition, et avec une capacité d'environ 600 lits d'hospitalisation complète, Korian se positionne comme l'un des premiers acteurs privés en santé mentale en Italie, à l'instar de la France et de Espagne, alors que les besoins de prise en charge progressent très rapidement.

Pour mémoire, le Groupe prévoit de générer en 2022 en santé mentale à l'échelle européenne un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros et entend poursuivre activement le développement de ces activités en misant sur les approches thérapeutiques innovantes adaptées à la prise en charge des troubles de l'humeur et de la dépression, afin de répondre aux besoins de prise en charge croissants dans ce domaine, notamment dans le contexte nouveau créé par le Covid.

Par ailleurs, Korian s'est porté acquéreur en juillet dernier du centre ambulatoire Leonardo da Vinci Centro Medico Diagnostico situé au coeur de Florence. Ce centre spécialisé peut accueillir plus de 1.400 patients par mois.

Cette acquisition vient compléter celle de la clinique chirurgicale CDC Leonardo à Florence, d'une capacité de 60 lits, intégrée au périmètre du Groupe en juin dernier.

L'intégration de ces deux structures, qui ont généré conjointement un chiffre d'affaires d'environ 10,5 millions en 2019, permet au Groupe de renforcer encore son offre de prise en charge pour les patients chroniques en Toscane, région dans laquelle il est le premier opérateur privé, avec un réseau de 12 établissements spécialisés en réadaptation, soins de suite et de longue durée, pour une capacité d'environ 1.200 lits d'hospitalisation complète et 3 centres ambulatoires, et un chiffre d'affaires en 2019 de 110 millions d'euros, avec de fortes synergies d'activité.

Par ailleurs, il est rappelé que Korian a fait également l'acquisition en juin 2021 du groupe familial Santa Croce, développant ainsi sa plateforme sanitaire dans le Piémont.

L'intégration dans le réseau du Groupe Korian de groupes familiaux bien implantés dans leurs territoires s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance rentable du Groupe, qui combine développement organique et acquisitions ciblées négociées en gré à gré permettant d'enrichir l'offre de prise en charge médicale en direction des patients chroniques (soins de suite et de réadaptation, santé mentale).