Korian renouvelle sa confiance à sa Directrice Générale Sophie Boissard

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, le Conseil d'administration du groupe Korian a décidé ce jeudi à l'unanimité de renouveler par anticipation le mandat de Directrice Générale de Sophie Boissard, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de 5 ans.

Le Conseil a salué la transformation du groupe, engagée depuis 4 ans pour faire de Korian le groupe européen de référence en matière de soin et d'accompagnement du grand âge et des fragilités. Il renouvelle sa confiance à Sophie Boissard dans la poursuite de cette action, qui s'inscrit dans le long terme, et dans la mise en oeuvre le projet d'entreprise.

Il est précisé que la rémunération de Mme Boissard reste inchangée pour l'année 2020 y compris en ce qui concerne les engagements et avantages qui lui sont consentis, dont le Conseil a autorisé le maintien et qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 28 mai 2020 conformément à la réglementation en vigueur.