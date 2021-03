Korian renfort ciblé

Korian renfort ciblé









Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian recule légèrement de 0,8% ce mercredi à 30,80 euros, alors que le premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles a annoncé la signature d'un accord auprès de Magnum Capital en vue de l'acquisition du troisième acteur de la santé mentale en Espagne, Ita Salud Mental. Sous réserve des autorisations règlementaires d'usage, cette acquisition devrait se conclure définitivement d'ici quelques mois.

Après l'acquisition, en décembre 2020, d'Inicea, acteur majeur en France, Korian poursuit son développement dans la santé mentale et devient le 3ème acteur en France et en Espagne, avec une offre de soins innovants et spécialisés à travers un accueil en hospitalisation complète et en ambulatoire.

Ita Salud Mental est un groupe spécialisé dans la santé mentale, troisième acteur en Espagne en nombre de lits et deuxième en termes de chiffre d'affaires, il exploite 39 établissements en Espagne avec une forte présence notamment en Catalogne, Madrid et Valence.

Son réseau se compose de 27 cliniques et établissements de soins et de 12 centres d'accueil de jour (dont 2 antennes) avec une spécialisation reconnue sur la prise en charge des troubles du comportement, de la personnalité et de l'alimentation, des addictions et du développement neurologique, ainsi qu'en psychiatrie générale.

Le groupe a connu un développement rapide ces cinq dernières années, en réponse aux besoins croissants de la population espagnole en matière de soins de santé mentale. On estime en effet que plus de 3 millions de personnes en Espagne souffrent de troubles de l'humeur ou du comportement, chiffre qui devrait continuer à augmenter de façon importante ces prochaines années, avec une demande croissante de prise en charge ambulatoire.

Engagements immobiliers limités

Le chiffre d'affaires de la plateforme devrait atteindre près de 50 millions d'euros en 2021, avec une croissance moyenne attendue d'environ 15% (CAGR) d'ici 2024, sous l'effet de la montée en charge des établissements récemment ouverts ou relocalisés et l'ouverture de capacités supplémentaires, à raison de cinq sites par an (établissements et unités de consultation). Ces activités contribueront favorablement à la marge d'EBITDA du groupe dès 2021.

Compte tenu du modèle très largement ambulatoire de prise en charge d'Ita Salud Mental, les engagements immobiliers du groupe restent limités, ce qui se traduit par un taux d'effort faible. La transaction inclut toutefois les murs d'une grande clinique et de deux centres d'accueil de jour pour un total d'environ 10 millions d'euros, soit environ 15% du parc exploité.

Approches thérapeutiques innovantes

Le Korian 2022 d'affaires d'environ 250 d'euros activités santé à l'échelle européenne développement thérapeutiques l'ambulatoire d'apporter répondant domaine, post-Covid...

Le d'affaires réalisé activités Korian médico-social Espagne 130 d'euros d'ici 2022. Le Groupe désormais d'une nationale, développer activités différentes fragilités.

"La ambitionne, rappel, d'aboutir à pôle médical >40% du CA 2023 (vs. 33% actuellement) avec un effet-mix favorable" souligne Portzamparc qui précise qu'après l'acquisition d'Inicea (3e opérateur français en santé mentale) fin 2020, cette nouvelle acquisition fait sens afin de renforcer son pôle psychiatrique". De quoi rester à "renforcer" sur le dossier en visant un cours de 35 euros...