Korian renforce son dialogue social avec la mise en place de son nouveau comité de société européenne

(Boursier.com) — En cohérence avec son passage au statut de société européenne, approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 22 juin 2022, le groupe Korian a signé un accord sur la constitution du nouveau comité de société européenne. Celui-ci remplacera, dès désignation de ses membres fin 2022, le comité d'entreprise européen installé en juin 2020.

Afin de les assister dans les négociations, les membres du groupe spécial de négociation représentant les salariés du groupe Korian ont bénéficié de l'accompagnement de la fédération européenne des services publics (EPSU) qui représente les fédérations syndicales nationales et européennes du secteur d'activités, et qui continuera à assister les membres de ce comité pendant la durée de l'accord, précise Korian.

A ce jour, Korian se présente comme le seul groupe de son secteur des maisons de retraite à avoir installé un comité de société européenne. Il sera composé de 20 représentants de salariés, désignés par les syndicats.

" L'accord est le fruit d'échanges qui se sont échelonnés durant six séances de négociation, entre décembre 2021 et juin 2022. Il renforce notamment le rôle de son bureau (comité restreint) en proposant quatre réunions du bureau par an (au lieu de deux), en facilitant les cas de consultation pour les sujets ne nécessitant pas la mobilisation de la plénière. Il introduit également des seuils de consultation en fonction de l'importance et de l'impact des sujets soumis, et clarifie la liste des sujets ouverts à information et à consultation. L'accord confirme enfin la présence d'observateurs comme les coopératives en Italie (déjà représentées dans le précédent accord) et au Royaume-Uni ", explique Korian.

Les réunions plénières (deux par an) permettront de poursuivre un dialogue de qualité entre les délégués et les membres de la Direction Générale sur la stratégie de développement et la politique sociale et environnementale (ESG) du Groupe.

Le comité de la société européenne de Korian poursuivra les travaux entamés par le comité précédent, qui avait notamment permis d'adopter, en novembre 2021, un premier texte européen sur la santé et sécurité au travail et la mise en oeuvre de 25 mesures permettant de réduire les accidents du travail.

" Korian continue de placer la qualité du dialogue social comme une priorité de l'entreprise, dans tous les pays, et ceci à différents échelons complémentaires : au niveau de chaque établissement, aux niveaux national et européen. Cet accord apporte une impulsion supplémentaire par rapport à sa version initiale en déployant de nouvelles avancées en matière de dialogue social au niveau européen, qui s'appuient sur les bonnes pratiques de chacun de nos pays et en y renforçant la culture du dialogue social à tous les niveaux " indique Rémi Boyer, Directeur des Ressources Humaines et de la RSE du groupe Korian.