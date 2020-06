Korian renforce ses réseaux locaux en Europe

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian, premier groupe européen intégré du soin et de l'accompagnement du Grand Âge et des fragilités, poursuit le renforcement de ses réseaux locaux dans les territoires où il est présent, pour pouvoir proposer, en cohérence avec son projet d'entreprise "Le Soin à Coeur", des formes d'accompagnement de proximité adaptées aux différentes situations et respectueuses du libre choix des aînés et de leur proches.

Dans le prolongement des développements digitaux réalisés en 2019 pour faciliter le suivi ambulatoire ou à domicile des personnes fragiles ou en perte d'autonomie et permettre une coordination efficace des professionnels de santé intervenant auprès d'elles (Oriane, Omedys, Move in Med en France et Over en Italie), Korian a conclu deux nouveaux partenariats innovants.

-Le premier vise à accélérer la digitalisation en établissements médico-sociaux ou sanitaires

Korian est ainsi entré en discussions exclusives avec le groupe mutualiste VYV, pour prendre une participation majoritaire dans la start-up Technosens et développer avec elle des solutions digitales simples et ergonomiques favorisant le maintien des liens à distance des résidents ou patients avec leurs proches, et améliorant la coordination et le confort de travail des équipe soignantes. Cette start-up grenobloise créée en 2017 a conçu une solution unique sur le marché, E-Lio, qui consiste en une plateforme permettant une triple interaction Résidents/Patients - Familles - Collaborateurs à travers une box installée dans chaque chambre et connectée à la télévision. Cette solution a été testée et mise au point depuis plus d'un an dans trois des établissements du groupe Korian en France. Grâce au partenariat conclu, elle va maintenant pouvoir être déployée progressivement dans l'ensemble des maisons de retraite et les cliniques du Groupe en France puis en Europe. Elle pourra également être adaptée aux usages à domicile. Au-delà du projet E-Lio, la collaboration entre Korian, le groupe VYV et l'équipe de Technosens permettra d'enrichir les usages liés au digital à destination des Seniors, qui bénéficieront à l'ensemble des acteurs du secteur du Grand Âge.

-Le second vise à faciliter les liens locaux avec les professionnels de santé libéraux intervenant au domicile ou en établissement.

A ce titre, Korian a décidé de nouer un partenariat avec la start-up Medicalib, en prenant, aux côtés de ses fondateurs et de Day One Entrepreneurs et Partners, une participation minoritaire au capital de cette société.

Medicalib a développé une plateforme de mise en relation entre patients et professionnels de santé à domicile (infirmières, kinésithérapeuthes, sages-femmes), grâce à un système de géolocalisation qui permet d'obtenir une confirmation de visite à domicile en moins d'une heure. Celle-ci référence 10 000 professionnels de soin libéraux diplômés d'Etat conventionnés par l'Assurance Maladie dans 1.200 villes, et a déjà traité plus de 220.000 demandes de soin depuis sa création.

Par ces différentes initiatives, Korian contribue ainsi à la création d'un écosystème de solutions digitales et innovantes, permettant de mieux organiser, en proximité, le parcours de soin des personnes âgées et fragilisées et bénéficiant à l'ensemble des acteurs.

Poursuivre le développement d'hébergements alternatifs et inlusifs en France

Korian souhaite pouvoir proposer, à l'échelle des bassins de vie, des services adaptés aux différentes situations de fragilité, à domicile, dans des lieux de vie adaptés ou dans des structures médicalisées.

En France, dans le prolongement du développément depuis 2018, des colocation seniors Ages&Vie adaptées aux territoires ruraux ou péri-urbains, le Groupe renforce à présent sa présence dans les résidences services en milieu urbain, avec l'acquisition du groupe Les Essentielles.

Créé en 2011, le groupe Les Essentielles a développé résidences (914 logements) de centre-ville, à proximité de commerces et moyens de transport, situées principalement en Ile-de-France et dans le grand Est. 9 autres résidences ouvriront d'ici fin 2022 sur l'ensemble du territoire, dont deux d'ici la fin de l'année 2020.

Cette acquisition s'inscrit, au même titre que les colocations seniors, en complémentarité avec les autres activités du Groupe, soins et services à domicile, cliniques de soins de suite et maisons de retraite médicalisée.

Renforcer les réseaux de services de proximité en Europe

En Allemagne, Korian renforce sa présence de proximité en Basse-Saxe et Rhénanie du Nord-Westhphalie, avec l'acquisition d'Eulennest, une entreprise familiale qui a développé une plateforme locale combinant maisons de retraite médicalisées (607 lits), des résidences services (163 appartements), accueil de jour (42 places) et services de soin et d'accompagnement à domicile. D'autres plateformes seront développées sur le même modèle, permettant d'offiri 265 lits médicalisés et 185 appartements en résidence services supplémentaires.

En Italie, le Groupe poursuit le renforcement de son réseau dans les régions dans lesquelles il est déjà présent dans les activités médicales de proximité pour constituer des filières de soins spécialisées.

C'est le cas en Toscane, avec 5 cliniques du Groupe familial Santa Chiara, qui permettent de compléter le maillage local en matière de soins ambulatoires, diagnostic et filière de réadaptation fonctionnelle après les investissements réalisés en 2018 et 2019 à travers les cliniques San Giuseppe et Frate Sole.

C'est aussi le cas dans le Latium, avec l'acquisition de Santa Marinella, une maison de retraite médicalisée (100 lits), qui viendra compléter le réseau de soins développé par Korian depuis deux ans dans cette région et soutenir le développement d'offres complémentaires.

Aux Pays-Bas, Korian intègre cinq nouvelles unités de vie spécialisées dans la psychogériatrie, combinant maisons de retraite médicalisées et résidences services et accueillant des personnes âgées présentant des troubles psychiatriques ou somatiques. Ces établissements de grande qualité, certifiés HKZ2, sont situés dans des zones suburbaines ; ils ont une capacité de 111 lits, et 79 lits supplémentaires seront développés. Cette opération portera à 1.500 lits les capacités d'accueil du groupe aux Pays Bas d'ici 2021.

Nouvelle étape dans le déploiement de sa démarche RSE : Korian annonce le succès du placement du premier Sustainability Linked Euro PP d'un montant de 173 ME à 8 ans

En cohérence avec les 15 engagements RSE pris par le Groupe au mois de février dernier, Korian a annoncé le 18 juin 2020, l'émission d'un Sustainability Linked Euro PP d'un montant de 173 millions d'euros à 8 ans.

Pleinement impliqué dans sa démarche RSE et à l'écoute de ses parties prenantes, Korian a décidé de lier une partie de ses financements long terme à l'atteinte effective de trois des principaux engagements pris par le Groupe à horizon 2023 :

Le déploiement de la certification ISO 9001 sur l'ensemble de son réseau d'établissements européens,

Le doublement de la part de ses employés en formation qualifiante,

La réduction des émissions directes et indirectes de CO2.

En fonction du taux d'atteinte des objectifs fixés pour chacun de ces engagements, un mécanisme de bonus / malus pouvant s'élever jusqu'à 20bp fera varier le taux d'intérêt de ce financement. En cas de malus, la moitié de celui-ci sera affectée à des mesures de compensations internes et/ou versée à un ou des partenaires externes (tels que des associations ou ONG), l'autre moitié étant reversée aux investisseurs. L'atteinte des différents engagements concernés fera l'objet d'une vérification annuelle par un organisme tiers indépendant lors de la revue de la DPEF (déclaration de performance extra-financière).

Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront utilisés pour accompagner le développement du Groupe dans ses projets qui contribueront à la réussite de sa stratégie sociale et environnementale en ligne avec les attentes de ses parties prenantes.

