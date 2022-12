Korian renforce ses activités Santé en France

(Boursier.com) — Korian continue de développer ses activités Santé avec l'ouverture de 3 cliniques Inicea en France : un établissement de 100 lits en région parisienne (Le-Perreux-sur-Marne), de 80 lits à Blagnac (agglomération de Toulouse), et de 70 lits au Puy en Velay. Après l'inauguration en octobre 2022 d'une nouvelle clinique à Livry-Gargan, la finalisation de ces 3 projets porte à 49 le nombre de cliniques restructurées ou construites en France depuis 2016, soit 48% du réseau français. Ces 3 cliniques sont emblématiques de la transformation du réseau de Korian, avec une offre fortement spécialisée et adaptée aux besoins locaux, une collaboration étroite avec les hôpitaux publics, le développement de l'offre ambulatoire pour permettre le maintien à domicile des patients quand cela est possible, des équipements "de dernière génération", ainsi que la rénovation et la transformation d'établissements pour servir au mieux les besoins évolutifs et croissants de la population.

Korian dispose d'un réseau de 113 cliniques et centres de soins en France (sous la marque Inicea), spécialisé dans les soins de suite et la santé mentale et permettant de répondre à des besoins croissants. A travers ses activités en France, en Italie et en Espagne, Korian est le 2ème acteur en Europe pour les cliniques de soins de suite et le 3ème dans la santé mentale. Le Groupe opèrera 235 cliniques, avec plus de 12 500 lits et une capacité ambulatoire de plus de 100 000 sessions par mois.