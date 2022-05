Korian relocalise son établissement d'HAD de Neufchâteau dans les locaux de la gare

(Boursier.com) — Le groupe Korian annonce la relocalisation de son établissement d'Hospitalisation à Domicile de Neufchâteau (Vosges), créé en 2013, en centre-ville, au sein de la gare SNCF. Grâce à des travaux de rénovation complets, le Groupe réhabilite ainsi une surface de 286 m2 inoccupée depuis plusieurs années et pour laquelle il a remporté l'appel à projet lancé par Sncf Gares & Connexions en 2019. Ces nouveaux locaux lui permettent d'intégrer une salle de téléconsultations d'où des médecins proposeront des téléconsultations assistées.

L'équipe soignante, au nombre de 25 collaborateurs, compte des médecins coordonnateurs, cadre de santé, infirmiers de suivi, infirmière de liaison, infirmières de soins, aides-soignantes et psychologue. Une équipe pluridisciplinaire permet aux patients d'être hospitalisés chez eux, en bénéficiant de soins complexes, intenses et techniques (majoritairement des soins palliatifs) que la médecine de ville ne peut pas prendre en charge au regard de leur complexité médicale.

Parmi ses projets, l'HAD de Neufchâteau va développer la transfusion sanguine à domicile ainsi que les évaluations anticipées en EHPAD, permettant des prises en charge plus rapides et éviter les hospitalisations.

Pleinement associée au maillage territorial de l'organisation des soins des territoires de l'Ouest Vosgien et de deux cantons du Sud Meusien, ses équipes sont intervenues auprès de 533 patients en 2021. L'augmentation des demandes d'hospitalisation à domicile va d'ailleurs engendrer un renforcement de l'équipe avec l'arrivée de 8 nouveaux collaborateurs d'ici la fin 2022.

L'établissement a noué des conventions avec plusieurs établissements de santé et médico-sociaux et sociaux (centres hospitaliers, cliniques, EHPADs, SSIADs, MAS, réseaux de santé locaux, équipes mobiles, autres HAD) du Grand Nancy et d'Epinal. Il travaille en lien étroit avec plus de 250 professionnels de santé de ville du territoire (infirmières et masseurs-kinésithérapeutes, biologistes, officines, orthophonistes, etc.), qui interviennent directement au domicile des patients suivis par l'HAD.