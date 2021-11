Korian : rassuré ?

(Boursier.com) — Korian varie peu, de retour sur les 28 euros ce mercredi, alors que le broker Jefferies vient d'entamer le suivi du dossier avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours de 32 euros. Au troisième trimestre, le groupe a réalisé 1.082,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 12,6%, dont 6,6% organique. Korian souligne que le segment des Soins de longue durée est en progression de 9,9% sur le trimestre, dont 7,7% de croissance organique, grâce à l'amélioration continue des taux d'occupation dans tous les pays, à la bonne tenue des prix et au rebasage des tarifs et contributions publiques.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3.189,7 millions d'euros, en hausse de 12,4% dont 6,5% en organique.

De son côté, Portzamparc a apprécié cette nouvelle publication jugée de "bonne facture". "Si le redressement en Ehpad se poursuit, nous comprenons que le secteur médical est normalisé depuis mi-septembre... Le groupe confirme sa guidance de CA 2021 à plus de 10% et de marge d'EBITDA IFRS 16 à plus de 22,2%. Suite à la récente baisse du titre, nous relevons notre recommandation à 'Acheter' avec un objectif maintenu à 35 euros" avait expliqué l'analyste.