Korian : rassurant !

(Boursier.com) — Korian reste stable au-dessus des 30 euros ce jeudi en bourse de Paris, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 3,874 milliards d'euros, en hausse de 7,2%. Il bénéficie notamment de l'apport des différentes acquisitions réalisées depuis 2019 au soutien de la politique de diversification des activités du Groupe. Les nouvelles plateformes espagnole et néerlandaise ont contribué pour 20% à la progression du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre bénéficie de la stratégie de croissance de proximité mise en oeuvre depuis 2016. Il augmenté de +10,9% et dépassé 1 MdsE sur le trimestre à 1,036,4 MdE d'euros.

L'Ebitdar du Groupe se monte à 975 millions d'euros hors coûts exceptionnels Covid-19, en progression de +2,9% par rapport à 2019, soit une marge de 25,2%, en réduction de 100 points de base par rapport à 2019. En intégrant les coûts exceptionnels Covid-19, l'Ebitdar s'élève à 948,3 ME, soit une marge de 24,5%. Cette baisse reflète l'impact des réductions d'activité liées à la situation sanitaire et aux mesures de confinement prises dans les différents territoires, alors que l'investissement dans les ressources humaines est resté soutenu, avec une masse salariale en augmentation de +10,3% en 2020 et représentant 57% du chiffre d'affaires, le Groupe ayant tenu à maintenir sa structure d'effectifs permanents, en dépit des réductions temporaires d'activité.

L'Ebitda du Groupe atteint 525,2 ME (498,2 ME incluant les coûts exceptionnels Covid-19) en 2020, en baisse de -1,9% par rapport à 2019. La marge s'établit ainsi à 13,6% (14,8% en 2019), soit 12,9% en tenant compte des coûts exceptionnels Covid-19.

Le bénéfice net part du groupe s'élève à 64,9 ME (136 ME en 2019), après une charge d'impôt sur le revenu de 25,8 ME représentant un taux d'imposition réduit à 27,4%.

Structure financière renforcée

Korian a renforcé sa structure financière avec un levier financier ramené à 3x et un ratio d'endettement immobilier maintenu à 55% pour un portefeuille d'une valeur totale de 2,7 MdsE. La structure financière de Korian s'est renforcée grâce notamment aux opérations en fonds propres, une augmentation de capital et un partenariat immobilier.

Le Conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 27 mai, la distribution d'un dividende de 0,30 euro par action avec option de paiement par remise d'actions nouvelles.

En 2021, face au défi de la longévité et des maladies chroniques, nous continuerons plus que jamais à investir et à innover pour apporter à chaque personne des solutions de qualité adaptées à sa situation , a commenté Sophie Boissard, administratrice et directrice générale du groupe Korian.

Le groupe a confirmé ses objectifs 2022, à savoir un chiffre d'affaires de plus de 4,5 MdsE et un Ebitda hors IFRS 16 de 15,5%. Korian confirme également les objectifs non financiers annoncés dans le cadre de sa feuille de route RSE à l'horizon 2023. Portzamparc parle "d'une fin d'exercice très rassurante pour le groupe". De quoi rester à conserver sur le dossier...