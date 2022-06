Korian publie sur son site Internet pour chacune de ses maisons '12 indicateurs destinés à éclairer le choix des familles'

(Boursier.com) — Korian annonce la mise en ligne de nouvelles informations sur les pages web de chacune de ses 269 maisons de retraite en France.

Les pages internet, accessibles via le site Korian.fr, comporteront désormais systématiquement les éléments suivants :

La liste des principaux services assurés par l'établissement

Les soins et spécialisations proposés

Les certifications et labels octroyés par des organismes tiers

Les tarifs des chambres

Le nombre de lits, dont les lits habilités à l'aide sociale (nouveau)

La date de construction de l'établissement ou la date des derniers travaux réalisés (nouveau)

Le taux d'encadrement (nouveau)

L'ancienneté moyenne des équipes (nouveau)

Le résultat de la dernière enquête de satisfaction réalisée par un organisme indépendant auprès des résidents et des familles : le score de satisfaction net ainsi que la note de considération et de respect obtenu par l'établissement1 (nouveau)

Nombre de ces indicateurs sont d'ores et déjà conformes aux décisions gouvernementales ayant fixé au 1er janvier 2023 l'obligation pour chaque établissement de communiquer sur cinq indicateurs clés (la composition du plateau technique, le profil des chambres, doubles/ simples, le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement, la présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur, le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé).

Korian s'engage à mettre à jour ces indicateurs une fois par an, et à chaque modification majeure de l'un d'entre eux.

Des indicateurs complémentaires seront intégrés d'ici la fin de l'année et notamment le dispositif assurant la permanence médicale (nombre de médecins intervenant dans l'établissement et pratique de la téléconsultation).

Par ailleurs, il est dès à présent possible de trouver pour la majorité des établissements, une présentation de son Directeur ainsi que des visites virtuelles afin que chacun puisse plus facilement imaginer la vie dans nos maisons.

Et pour une visibilité complète sur l'engagement de Korian il est possible de visiter la page : https://www.korian.fr/etre-a-vos-cotes-en-toute-confiance