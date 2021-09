Korian : projet de transformation en SE

(Boursier.com) — Korian informe ses actionnaires de la décision du Conseil d'administration, réuni le 28 septembre, de proposer un projet de transformation de la forme juridique de la Société holding du Groupe en société européenne (Societas Europaea). En effet, Korian a, au cours des 5 dernières années, fortement développé ses activités à l'échelle européenne et est désormais présent dans 7 pays dont 6 sont membres de l'Union Européenne. Dès 2019, le Groupe a signé un accord portant création d'un Comité d'Entreprise Européen, premier du secteur. Installé en juin 2020, ce comité, qui réunit les instances représentatives du personnel des pays de l'Union Européenne où le Groupe est implanté, permet un dialogue social au niveau européen, et favorise le partage des bonnes pratiques, notamment en matière de soins, de santé et sécurité au travail.

Le projet de transformation de Korian SA en société européenne, qui a été présenté pour information aux membres du Comité d'entreprise Européen de Korian en septembre dernier, ainsi qu'aux instances représentatives des pays, selon les réglementations en vigueur, a recueilli un avis favorable de ces instances.

Cette forme d'entreprise permettra à Korian de bénéficier d'un statut juridique en cohérence avec ses valeurs et sa culture et avec sa réalité économique, et de consolider les actions engagées à l'échelle européenne, en matière de gouvernance, de dialogue social, de politique de formation et de développement des compétences et de relations avec les parties prenantes.

Korian restera régi par la législation française et coté sur le marché réglementé Euronext Paris. Ce changement de forme sociale sera sans incidence sur la gouvernance, les activités, le régime fiscal et le siège social de Korian. Il n'y aura également pas d'incidence pour les salariés et les actionnaires de la Société.

Le projet de transformation sera soumis aux actionnaires lors de l'assemblée générale mixte de Korian qui se tiendra le 2 juin 2022.

Par ailleurs, en cohérence avec ce changement de forme juridique, parallèlement, le groupe a élaboré, à partir de multiples contributions de ses collaborateurs à travers l'Europe et en concertation avec ses instances de représentation du personnel, une nouvelle Charte Ethique. "Korian et ses collaborateurs de tous les pays du Groupe s'engagent à agir de manière éthique, bienveillante et responsable dans l'accomplissement de leurs missions de soins et d'accompagnement des personnes âgées et fragiles", indique ainsi le groupe.