Korian : prévisions de chiffre d'affaires revues à la hausse

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian publie un chiffre d'affaires semestriel de 2.107,5 millions d'euros (+12,3% dont 6,4% organique), bénéficiant des développements dans la santé. La marge d'EBITDA ressort en hausse de 110 points de base à 13,2% hors IFRS 16 (22,6% incl. IFRS 16), reflétant la normalisation en cours dans toutes les géographies avec un excellent taux de vaccination. Le groupe fait part d'un doublement du résultat net pdg à 45,3 millions d'euros (vs 20,3 millions d'euros au S1 2020 - hors IFRS 16).

Prévisions de chiffre d'affaires revues à la hausse

-Croissance d'affaires 2021 supérieure à 10% (vs >9% précédemment), avec un taux de marge d'EBITDA (hors IFRS 16) et un niveau de cash-flow libre supérieurs à ceux de 2020

-Maintien d'une dynamique de croissance soutenue en 2022 avec une progression annuelle supérieure à 10%.

-Confirmation du taux de marge d'EBITDA à 15,5% (hors IFRS 16) et du cash-flow libre à 300 millions d'euros.

Sophie Boissard, Directrice générale de Korian, a déclaré : "Les résultats de Korian sur le 1er semestre 2021 traduisent l'accélération de la dynamique de développement de notre Groupe, avec un fort rebond de l'activité au 2e trimestre. C'est d'abord le fruit de l'engagement de nos équipes qui, depuis 15 mois, se mobilisent sans relâche pour répondre à des besoins de soins et d'accompagnement qui n'ont jamais été aussi importants, dans le contexte de Covid-19. Je tiens à les en remercier chaleureusement.

Ces résultats traduisent aussi la pertinence de la stratégie de croissance ciblée que nous poursuivons depuis 5 ans. Le renforcement continu de notre expertise médicale en matière de soins de suite et de réadaptation et de prise en charge, notamment ambulatoire, de patients chroniques d'une part, et le développement de nos activités de Community Care, d'autre part, nous permettent désormais de nous installer durablement sur un rythme de croissance d'au moins 10%, en majorité organique.

Par l'élargissement de nos offres de services dans les territoires, au plus près des patients, nous avons à coeur de répondre à leurs attentes en termes de qualité, de proximité et de choix.

A travers cette stratégie sélective, ciblée à dessein sur un nombre limité de territoires en Europe, nous construisons un Groupe de soins intégré, aligné sur des valeurs, une culture et des expertises communes, fortement engagé au service du Grand Age et des fragilités aux côtés des parties prenantes dans les territoires."