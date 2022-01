Korian : près de 10% des collaborateurs engagés dans un parcours qualifiant

(Boursier.com) — La formation qualifiante est un des piliers de l'engagement RSE de Korian et permet de répondre aux enjeux de recrutement par la mobilité et la promotion sociale internes tout en répondant aux exigences croissantes de qualité des soins et de satisfaction des résidents et des familles. Ainsi, fin 2021,5.290 collaborateurs Korian en Europe étaient engagés dans un parcours qualifiant, soit 9,6% des effectifs, marquant une évolution significative par rapport à 2020 (8,1 %) et plus de deux fois plus qu'en 2019 (4 %).

L'objectif d'atteindre 10% des effectifs engagés dans une telle démarche d'ici 2023 devrait être donc dépassé.

Korian peut s'appuyer sur la Korian Académie créée, il y a 16 ans en France, et étendue depuis dans chaque pays d'Europe. Cet organisme de formation du groupe travaille avec des partenaires pédagogiques pour développer les compétences des collaborateurs et répondre aux besoins croissants et en évolution permanente des métiers du soin et du service. Placées au coeur de la promesse employeur Korian, les académies Korian proposent de très nombreux parcours de formation et de développement pour tous les collaborateurs. Les équipes de l'académie sont constituées de formateurs métiers (Infirmières, médecins, Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Géronto-psychologues, Juristes ...) et d'équipes de conseillers pédagogiques digitaux, sélectionnés pour leur expertise et qui définissent avec les métiers du Groupe les formations obligatoires liées à l'offre de service ainsi que les différents parcours de formation conduisant à l'excellence opérationnelle età l'expertise. Plus de 40% des formations sont dispensées en e-learning ou classes virtuels aujourd'hui en France.

En 2022, le Groupe va continuer à renforcer le rôle des académies Korian afin d'accompagner les enjeux opérationnels de l'entreprise et en étudiant la création d'un réseau d'écoles d'infirmières Korian en Europe capables de délivrer des programmes et des diplômes qualifiants dans le secteur du soin.