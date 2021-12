Korian : pose de la première pierre d'un nouveau centre

(Boursier.com) — Laurent Wauquiez (Président de la Région Auvergne-Rhône Alpes et Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Emile Roux - CHER), Sophie Boissard (Directrice générale du groupe Korian) et Jean-Marie Bolliet (Directeur Général du CHER et Président du Groupement Hospitalier de Haute-Loire - GHT43), ont posé, le 22 décembre, la "première pierre" du bâtiment en cours de réhabilitation qui regroupera les activités de la clinique Korian Beauregard (Soins de Suite et de Réadaptation polyvalents existants et nouvelle offre spécialisés dans les affections cardio-vasculaires) et les activités du CHER (SSR poly-pathologiques à orientation gériatrique).

Ce projet médical d'envergure proposera une nouvelle offre de Soins de Suite et de Réadaptation au sein du Centre Hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay. Il répond aux préconisations de l'ARS Auvergne Rhône Alpes de voir les lits de Korian et du CHER rassemblés sur un même site pour fluidifier l'aval du MCO du CHER. Il présente l'opportunité d'une complémentarité de l'orientation cardiologique des lits SSR de Korian en adéquation avec le projet de développement de la filière cardiologique du Groupement Hospitalier de Territoire de la Haute Loire.

La nouvelle Clinique du Velay disposera de 70 lits d'hospitalisation complète de SSR polyvalents et cardiologiques (48 aujourd'hui à la clinique Korian Beauregard), soit une augmentation de 22 lits et de 10 places d'hôpital de jour spécialisées dans les affections cardio-vasculaires. Le CHER comptera 32 lits, retrouvant sa capacité d'origine avant la création de l'unité de Soins Palliatifs au niveau 3. Un hôpital de jour de 10 places sera également créé, dont l'activité est en cours de maturation.

Le coût global des travaux, qui s'élève à 11,2 millions d'euros, est financé à hauteur des 2/3 par Korian soit 7,5 ME.

L'unité créée ouvrira ses portes en juin 2022.