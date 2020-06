Korian : placement de son premier Sustainability Linked Euro PP de 173 ME

(Boursier.com) — Korian annonce le succès du placement de son premier Sustainability Linked Euro PP d'un montant de 173 millions d'euros à 8 ans. A l'occasion de la publication de ses résultats annuels le 28 février 2020, Korian a présenté 15 engagements RSE chiffrés et mesurables en cohérence avec les principales dimensions de son projet d'entreprise 'Le Soin à Coeur' (Garantir le libre choix aux aînés et aux aidants - Prendre soin de ceux qui prennent soin - Apporter une contribution positive à la société de la longévité, Etre un acteur local engagé dans les territoires - Réduction de l'empreinte carbone) pour témoigner de son engagement envers ses clients, ses salariés et l'ensemble de ses parties prenantes.

Dans la continuité de cette démarche, Korian a décidé, à travers l'émission d'un Sustainability Linked Euro PP, de lier une partie de ses financements long terme à l'atteinte effective de trois des principaux engagements pris par le groupe à horizon 2023, le déploiement de la certification ISO 9001 sur l'ensemble de son réseau d'établissements européens, le doublement de la part de ses employés en formation qualifiante, et la réduction des émissions directes et indirectes de CO2.

En fonction du taux d'atteinte des objectifs fixés pour chacun de ces engagements, un mécanisme de bonus / malus pouvant s'élever jusqu'à 20bp fera varier le taux d'intérêt de ce financement. En cas de malus, la moitié de celui-ci sera affectée à des mesures de compensations internes et/ou versée à un ou des partenaires externes (tels que des associations ou ONG), l'autre moitié étant reversée aux investisseurs. L'atteinte des différents engagements concernés fera l'objet d'une vérification annuelle par un organisme tiers indépendant lors de la revue de la DPEF (déclaration de performance extra-financière). Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront utilisés pour les besoins de financement généraux de l'entreprise. Cette émission, souscrite par des investisseurs institutionnels de renom, permet au groupe Korian d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en poursuivant la diversification de ses sources de financement.