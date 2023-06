Korian : Philippe Morin est nommé Directeur Général du groupe Korian en Espagne

(Boursier.com) — Philippe Morin, Directeur Général de Korian Espagne depuis le 17 avril 2023. Il succède ainsi à Guillermo Bells Cibils, qui quitte le groupe pour des raisons personnelles. Philippe Morin a développé une solide expérience acquise au sein de nombreux grands groupes (Alstom, Vivendi, France Telecom, Ernst & Young). Il a été Directeur Financier de la Business Unit "énergie éolienne" de Alstom en Espagne puis a été Directeur en charge de l'exécution des projets de la région EMEA "énergie Hydro électrique" de Général Electric.

Philippe Morin a rejoint le groupe Korian en 2018 en tant que Directeur du Contrôle de gestion du Groupe. Depuis 2020, il exerçait les fonctions de Directeur Financier et des fonctions supports pour Korian France. Fort de son expérience en Espagne, il a pu par ailleurs apporter sa connaissance de ce pays et contribuer ainsi au développement récent des activités du groupe en Espagne.

En tant que leader européen du soin et des services des personnes âgées et fragiles, Korian s'est implanté en Espagne en 2019 et dispose désormais d'environ 200 centres représentant plus de 10.000 places. La dernière acquisition en Espagne a été l'opérateur spécialisé dans la santé mentale Grupo 5 en janvier 2023.