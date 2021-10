Korian : Petits-fils signe un partenariat avec la Croix-Rouge Française

(Boursier.com) — Petits -fils, 1er réseau privé français d'aide à domicile pour personnes âgées en perte d'autonomie, filiale du groupe Korian, poursuit la professionnalisation de ses auxiliaires de vie, dont le besoin est croissant, pour répondre aux demandes toujours plus nombreuses de maintien à domicile. Petits-fils z ainsi signé un partenariat avec la Croix-Rouge Française, pour certifier les compétences de ses candidats auxiliaires de vie disposant d'au moins 5 ans d'expérience, mais n'ayant pas eu l'opportunité dans leur parcours professionnel de suivre une formation qualifiante.

Après une phase pilote réussie dans les agences d'Anglet (64), Bordeaux Le Bouscat (33) et Boulogne-Billancourt (92), cette certification va être déployée dans l'ensemble du réseau Petits-fils avec un objectif de 1 000 auxiliaires de vie certifiés par la Croix Rouge Française en 2022.

Le dispositif, gratuit pour les candidats, est proposé aux auxiliaires de vie ayant réussi la première étape du processus de sélection Petits-fils : entretien en agence et vérification du savoir-être, contrôle des références et du casier judiciaire.... La certification, d'une durée de 8h, en 3 sessions, évalue le savoir-faire et les connaissances des candidats. Elle se déroule en ligne, dans les agences Petits-fils, avec l'accompagnement d'un tuteur de la Croix-Rouge. Elle se conclut par une évaluation finale, avec la délivrance d'un certificat de la Croix-Rouge en cas de réussite, valable dans l'ensemble du réseau Petits-fils.

Petits-fils a déjà créé près de 6.000 emplois d'auxiliaires de vie depuis sa création et s'est classé 40e créateur d'emplois en France en 2020. La société proposera également, à ceux qui le souhaiten,t un processus diplômant de validation des acquis de l'expérience (VAE) en s'appuyant sur le savoir-faire de la Croix Rouge via son parcours digital.

La Korian Academy, qui accompagne les besoins et les projets de formation des différentes entités de Korian, a piloté la création de ce partenariat.