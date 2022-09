Korian : partenariat annoncé avec la FFCM

(Boursier.com) — La Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM) et le Groupe Korian ont noué un partenariat "pour accélérer le développement de la médiation". La FFCM est une institution reconnue pour son travail contribuant au développement de la médiation en France suivant des critères de qualité exigeants pour la formation et la déontologie de ses adhérents. Korian, expert de l'accompagnement et du soin des personnes âgées ou fragilisées, "promeut la médiation et encourage sa pratique, notamment à travers plusieurs actions mises en place depuis 2020", rappelle le groupe, évoquant la création d'une entité indépendante dédiée à la médiation, ainsi que la désignation d'un Médiateur indépendant par un collège constitué d'associations de défense de consommateurs agréées et de représentants de Korian, après avis du Conseil des Parties Prenantes.

Avec ce partenariat, la FFCM et Korian "confirment leur objectif de développement de la médiation avec un référentiel qualitatif". Le partenariat va notamment permettre de développer un programme de formation conjoint au sein du réseau des établissements Korian pour sensibiliser les résidents, leur famille ainsi que les équipes, à cette démarche. Les ressources documentaires seront mutualisées et des évènements conjoints pourront être engagés.